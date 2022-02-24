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В Ижевске 2 марта проверят работу систем оповещения

14:00, 24 февраля, 2022
Андрей Бирюков
В Ижевске 2 марта проверят работу систем оповещения
14:00, 24 февраля, 2022
Андрей Бирюков
443
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#городская среда
Фото: unsplash.com
443
0

Жителей просят сохранять спокойствие.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 2 марта проверят систему оповещения. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

2 марта в 10:40 по местному времени в Ижевске проведут проверку системы централизованного оповещения. В это время в городе включат электросирены с сообщением: «Внимание! Внимание! Уважаемые граждане! Проводится техническая проверка системы оповещения!». Оно будет длиться не более трёх минут.

Проверка является плановой. Жителей просят сохранять спокойствие.

14:00, 24 февраля, 2022
Андрей Бирюков
443
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#городская среда