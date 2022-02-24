В Ижевске 2 марта проверят работу систем оповещения

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 2 марта проверят систему оповещения. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

2 марта в 10:40 по местному времени в Ижевске проведут проверку системы централизованного оповещения. В это время в городе включат электросирены с сообщением: «Внимание! Внимание! Уважаемые граждане! Проводится техническая проверка системы оповещения!». Оно будет длиться не более трёх минут.

Проверка является плановой. Жителей просят сохранять спокойствие.