Строительство школы на улице Берша в Ижевске завершат до 1 апреля

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подходит к концу строительство школы на улице Архитектора Берша. Сейчас объект находится на стадии отделки внутренних помещений. Об этом на аппаратном совещании при главе Удмуртии сообщил председатель правительства республики Ярослав Семёнов.

«До 1 апреля закончится оформление документов и ввод школы на Берша», — заявил премьер.

Напомним, что окончание строительных работ неоднократно откладывалось. В конце 2021 года глава Ижевска Олег Бекмеметьев заявлял, что к середине декабря готовность здания составит 100%.

4 февраля стало известно, что за халатность при приёмке школы был осуждён ведущий инженер Службы городского строительства. Муниципальный чиновник полностью возместил нанесённый своими действиями ущерб в размере 6,8 млн рублей.