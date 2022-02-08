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Строительство школы на улице Берша в Ижевске завершат до 1 апреля

11:50, 08 февраля, 2022
Юрий Абашев
Строительство школы на улице Берша в Ижевске завершат до 1 апреля
11:50, 08 февраля, 2022
Юрий Абашев
674
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#строительство
Фото: Pixabay.com
674
0

В настоящий момент идёт внутренняя отделка помещений.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подходит к концу строительство школы на улице Архитектора Берша. Сейчас объект находится на стадии отделки внутренних помещений. Об этом на аппаратном совещании при главе Удмуртии сообщил председатель правительства республики Ярослав Семёнов.

«До 1 апреля закончится оформление документов и ввод школы на Берша», — заявил премьер.

Напомним, что окончание строительных работ неоднократно откладывалось. В конце 2021 года глава Ижевска Олег Бекмеметьев заявлял, что к середине декабря готовность здания составит 100%.

4 февраля стало известно, что за халатность при приёмке школы был осуждён ведущий инженер Службы городского строительства. Муниципальный чиновник полностью возместил нанесённый своими действиями ущерб в размере 6,8 млн рублей.

 
11:50, 08 февраля, 2022
Юрий Абашев
674
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#строительство