В Ижевске осудили за халатность инженера, принимавшего школу на улице Берша

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили инженера Службы городского строительства, обвиняемого в халатности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Следствием установлено, что 60-летний специалист ненадлежащим образом исполнил свои обязанности при приёмке выполненных работ по строительству школы на улице Архитектора Берша. Действия мужчины нанесли ущерб администрации города на общую сумму 6 877 169 рублей.

Суд оштрафовал мужчину на 20 тыс. рублей. Причинённый ущерб был возмещён им в полном объёме.

Напомним, что строительство школы на улице Берша планировалось закончить до конца декабря 2021 года. На начало второго месяца зимы степень готовности здания составляла 99%.