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В Ижевске осудили за халатность инженера, принимавшего школу на улице Берша

16:00, 04 февраля, 2022
Юрий Абашев
В Ижевске осудили за халатность инженера, принимавшего школу на улице Берша
16:00, 04 февраля, 2022
Юрий Абашев
1595
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#строительство\n#халатность
Фото: ИА «Сусанин»
1595
0

Обвиняемый своими действиями нанёс ущерб муниципалитету в размере почти 7 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили инженера Службы городского строительства, обвиняемого в халатности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Следствием установлено, что 60-летний специалист ненадлежащим образом исполнил свои обязанности при приёмке выполненных работ по строительству школы на улице Архитектора Берша. Действия мужчины нанесли ущерб администрации города на общую сумму 6 877 169 рублей.

Суд оштрафовал мужчину на 20 тыс. рублей. Причинённый ущерб был возмещён им в полном объёме.

Напомним, что строительство школы на улице Берша планировалось закончить до конца декабря 2021 года. На начало второго месяца зимы степень готовности здания составляла 99%.

16:00, 04 февраля, 2022
Юрий Абашев
1595
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#строительство\n#халатность