В Ижевске по новой технологии впервые отремонтируют повороты на трамвайных путях

Её опробуют на экспериментальном участке.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске впервые опробуют новую технологию при ремонте трамвайных путей. Речь идёт об участках, где поворачивают рельсы.

Как рассказал генеральный директор МУП «ИжГЭТ» Андрей Батов, технология железобетонных шпал с анкерным креплением рельса используется в городе с 2018 года. Всё это время её не могли применить к кривым участкам, так как имелись ограничения.

Однако обращение к производителю шпал со стороны трамвайных предприятий Ижевска и других городов, где эта технология применяется, дало свои результаты. У подрядчика оказался вариант решения вопроса.

Днём 28 октября рабочие ИжГЭТ отрабатывали технологию укладки путей на поворотах. В ночь с 28 на 29 октября в Ижевске на экспериментальном участке уложат новые шпалы — между остановками «Трамвайное депо» и «Магистральная».

Если технология покажет хороший результат, то по ней отремонтируют поворот между остановками «Парк имени Кирова» и «Зоопарк».

Замена рельс и шпал необходима из-за их естественного износа. Кроме того, железобетонная конструкция намного долговечнее деревянной.

Представитель производителя отметил, что новые рельсы будут изолированы подшпальной прокладкой — это позволит снизить уровень шума и вибрацию от проезжающего трамвая. Тихо будет и жителям прилегающих к путям домов, и пассажирам.

Технология применяется на железнодорожном полотне в Москве, Санкт-Петербурге и Таганроге.

Напомним, ранее стало известно, что в 2022 году в Ижевске заменят 3 км трамвайных путей. В текущий год специалисты ИжГЭТ заменили 2 км полотна на пересечении улиц Серова и 10 лет Октября, а также на участках улиц Карла Маркса, Ленина, Орджоникидзе, Кирова, 30 лет Победы, Карла Маркса (от улицы Чугуевского до переулка Октябрьского) и 4-й Подлесной.