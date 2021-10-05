На улице Карла Маркса в Ижевске закончили ремонт трамвайных путей

Там уложили 100 м нового полотна.

Ижевск. Удмуртия. На улице Карла Маркса в Ижевске уложили 100 м новых трамвайных путей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ремонт путей проводился возле остановки «Центральный универмаг». Рабочие уложили 100 м нового полотна, чтобы трамваи создавали меньший шум и вибрацию во время движения. Также применяемые технологии надёжно закрепляют рельс.

Вскоре начнётся обустройство остановки на прежнем месте.

Работы на участке начались 24 сентября. Остановка «Центральный универмаг» и пешеходный переход были перенесены к пересечению с улицей Лихвинцева.

Напомним, прежде новое полотно уложили на участках улиц Ленина, Орджоникидзе, Кирова, 30 лет Победы, Карла Маркса (от улицы Чугуевского до переулка Октябрьского) и 4-й Подлесной.