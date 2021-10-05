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На улице Карла Маркса в Ижевске закончили ремонт трамвайных путей

17:00, 05 октября, 2021
Андрей Бирюков
На улице Карла Маркса в Ижевске закончили ремонт трамвайных путей
17:00, 05 октября, 2021
Андрей Бирюков
642
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#транспорт\n#трамвай
Фото: ИА «Сусанин»
642
0

Там уложили 100 м нового полотна.

Ижевск. Удмуртия. На улице Карла Маркса в Ижевске уложили 100 м новых трамвайных путей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Ремонт путей проводился возле остановки «Центральный универмаг». Рабочие уложили 100 м нового полотна, чтобы трамваи создавали меньший шум и вибрацию во время движения. Также применяемые технологии надёжно закрепляют рельс. 

Вскоре начнётся обустройство остановки на прежнем месте. 

Работы на участке начались 24 сентября. Остановка «Центральный универмаг» и пешеходный переход были перенесены к пересечению с улицей Лихвинцева. 

Напомним, прежде новое полотно уложили на участках улиц Ленина, Орджоникидзе, Кирова, 30 лет Победы, Карла Маркса (от улицы Чугуевского до переулка Октябрьского) и 4-й Подлесной.

17:00, 05 октября, 2021
Андрей Бирюков
642
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#транспорт\n#трамвай
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