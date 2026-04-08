Ижевск. Удмуртия. Муниципальное предприятие «ИжГЭТ» планирует закупить комплекты трамвайных стрелок на общую сумму 26,7 миллиона рублей. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок

Предметом торгов является поставка 15 комплектов стрелок для трамвайных путей, из которых 6 — правых и 9 — левых. Поставщик обязан передать заказчику новый товар 2025 года выпуска.

В закупке установлен запрет на поставку товаров иностранного происхождения. Участники, предлагающие российскую продукцию, должны предоставить номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции.

Напомним, ранее сообщалось о закупке «ИжГЭТом» трамвайных рельсов.