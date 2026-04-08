Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

«ИжГЭТ» закупает трамвайные стрелки на 26,7 млн рублей

Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Источник фото: ИА «Сусанин»
Предприятие планирует получить 15 комплектов.

Ижевск. Удмуртия. Муниципальное предприятие «ИжГЭТ» планирует закупить комплекты трамвайных стрелок на общую сумму 26,7 миллиона рублей. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок

Предметом торгов является поставка 15 комплектов стрелок для трамвайных путей, из которых 6 — правых и 9 — левых. Поставщик обязан передать заказчику новый товар 2025 года выпуска. 

В закупке установлен запрет на поставку товаров иностранного происхождения. Участники, предлагающие российскую продукцию, должны предоставить номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции.

Напомним, ранее сообщалось о закупке «ИжГЭТом» трамвайных рельсов.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

