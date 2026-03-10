Ижевск. Удмуртия. Из-за выхода воды на трамвайные пути трамваи 1, 4, 7, 10 маршрутов не идут от магазина «Океан» до Сквера металлургов в Ижевске.

Как сообщают в пресс-службе ИжГЭТ, маршрут №1 теперь курсирует так: улица Московская — Магистральная — Центр — Карла Маркса — Кирова — Серова — Тимирязева и обратно.

Маршрут №4 пошёл в обход через Промышленную, Ленина, Центр, а дальше по тому же маршруту: Карла Маркса, Кирова, Серова, Тимирязева (и в обратную сторону).

Маршрут №7: Буммаш — Серова — Кирова — Карла Маркса — Центр и назад.

Маршрут №10: Ворошилова — Ленина — Центр и обратно.

UPD: в 15:45 движение открыли.