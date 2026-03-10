Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Трамваи 1, 4, 7, 10 маршрутов не ходят от магазина «Океан» до Сквера металлургов в Ижевске

07:46, 10 марта, 2026
Максим Александров
Трамваи 1, 4, 7, 10 маршрутов не ходят от магазина «Океан» до Сквера металлургов в Ижевске
07:46, 10 марта, 2026
Максим Александров
370
0
#Ижевск\n#ИжГЭТ\n#движение транспорта\n#трамваи
Источник фото: ИА «Сусанин»
370
0

Причина — выход воды на дорогу.

Ижевск. Удмуртия. Из-за выхода воды на трамвайные пути трамваи 1, 4, 7, 10 маршрутов не идут от магазина «Океан» до Сквера металлургов в Ижевске.

Как сообщают в пресс-службе ИжГЭТ, маршрут №1 теперь курсирует так: улица Московская — Магистральная — Центр — Карла Маркса — Кирова — Серова — Тимирязева и обратно.

Маршрут №4 пошёл в обход через Промышленную, Ленина, Центр, а дальше по тому же маршруту: Карла Маркса, Кирова, Серова, Тимирязева (и в обратную сторону).

Маршрут №7: Буммаш — Серова — Кирова — Карла Маркса — Центр и назад.

Маршрут №10: Ворошилова — Ленина — Центр и обратно.

UPD: в 15:45 движение открыли. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

07:46, 10 марта, 2026
Максим Александров
370
0
#Ижевск\n#ИжГЭТ\n#движение транспорта\n#трамваи