Ижевск. Удмуртия. Генеральным директором МУП «ИжГорЭлектроТранс» назначили уроженца Ижевска Сергея Гликмана. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Наша справка: Сергей Игоревич Гликман родился 16 июня 1976 года. Окончил ИжГТУ по специальности «Оборудование и технология сварочного производства», Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по направлению «Менеджмент – Международный бизнес».

Трудовой путь в ИжГЭТ начал мастером отдела главного механика троллейбусного парка №2, затем работал начальником участка капитально-восстановительного ремонта трамвайного депо №2, обеспечивая бесперебойную эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава.

С 2007 по 2011 годы возглавлял Троллейбусное управление МУП «ИжГорЭлектроТранс».

В трудовой биографии Сергея Игоревича также работа в разных отраслях пассажирского транспорта: директором электродепо метрополитена Казани, главным инженером АО «Мострансавто» Московской области, директором филиала «Центральный» ГУП «Мосгортранс». С 2023 года трудился заместителем генерального директора ООО «Электротранссервис» Москвы.

Напомним, 15 марта прежний руководитель ИжГЭТа Игорь Сальников скончался. Временно исполнял обязанности руководителя Руслан Гиниятов.