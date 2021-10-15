Ремонт трамвайных путей на улице Серова в Ижевске закончат на следующей неделе

Данный участок является одним из сложных в городе из-за заболоченности и особенностей рельефа.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Серова ремонтируют трамвайные пути. Об этом сообщила пресс-служба «ИжГЭТ».

По улице Серова из общественного транспорта ходит только трамвай. Железнодорожная линия соединяет районы Культбаза и Буммаш. Именно поэтому все работы проводятся ночью, когда движения здесь нет.

На участке у Покровской церкви заменят 100 м полотна. Работы планируют завершить к концу следующей недели. В «ИжГЭТ» отметили, что данный участок является одним из самых сложных: здесь проявляются особенности рельефа, высокая влажность и заболоченность. Кроме того, здесь плотное движение машин.

Также к концу следующей недели заасфальтируют переезд на пересечении улиц Серова и 10 лет Октября. Работы ведутся с 5 октября.

Ещё предприятие поделилось важными цифрами: в 2021 году уже отремонтировано почти 2 км железнодорожного полотна, а в 2020 году — всего 750 м.

Напомним, 5 октября в Ижевске завершили ремонт трамвайных путей на улице Карла Маркса. Прежде новое полотно уложили на участках улиц Ленина, Орджоникидзе, Кирова, 30 лет Победы, Карла Маркса (от улицы Чугуевского до переулка Октябрьского) и 4-й Подлесной.