Ижевск. Удмуртия. В Ижевске участились случаи задержек движения электротранспорта из-за посторонних автомобилей. Об этом сообщает ИжГЭТ.

«В последнее время значительно возросло количество случаев, когда движение трамваев и троллейбусов останавливается по причине неправильно припаркованных или остановившихся на их пути следования автомобилей. Водители как легковых, так и грузовых машин часто оставляют свои транспортные средства под контактной сетью троллейбуса, что приводит к невозможности объезда и несоблюдению расписаний движения», — сообщает предприятие.

В ИжГЭТ отметили, что при попытке объехать препятствия, водители автомобилей выезжают на трамвайные пути в местах, где движение автомобилей не предусмотрено. Это приводит к блокированию движения трамваев.

В декабре, январе и феврале по причине постороннего транспорта, мешающего проезду, движение трамваев останавливалось в течение 22 часов 58 минут, движение троллейбусов – в течение 8 часов 51 минуты.

«За сухими цифрами статистики стоят реальные пассажиры — люди, которые ежедневно надеются своевременно добраться до работы, учебы или домой», — напомнили в ИжГЭТ.

Автомобилистов просят не оставлять транспорт под контактной сетью троллейбусов. Не выезжать на трамвайные пути в непредназначенных для этого местах. Быть внимательными и уважать общественный транспорт.