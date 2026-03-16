Прощание с руководителем МУП «ИжГЭТ» Игорем Сальниковым пройдёт 17 марта в Ижевске

10:30, 16 марта, 2026
Максим Александров
#Ижевск\n#ИжГЭТ\n#смерть\n#прощание
Источник фото: vk.com/d_a_chistyakov
Место прощания — актовый зал муниципального предприятия.

Ижевск. Удмуртия. Прощание с Игорем Сальниковым пройдёт 17 марта в актовом зале МУП «ИжГЭТ» в Ижевске.

Напомним, Игорь Сальников ушёл из жизни 15 марта. Причина смерти не сообщается.  

Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, Игорь Борисович родился в 1977 году в Перми. Окончил Пермское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им. Маршала Советского Союза Чуйкова В.И. После этого был Современный гуманитарный институт и Финансовая академия при Правительстве России.

С 1994 по 2002 год Сальников служил в армии. Начинал свой путь в разных коммерческих структурах в Перми, Москве и Костроме. 

С 2011 по 2013 год был руководителем «Горсвета» в Ижевске, а с 2013 по 2015 год — директором ОАО «Ижевские электрические сети». 

До 2021 года Игорь Сальников был замглавы Ижевска по ЖКХ. После отъезда из Удмуртии стал мэром Верхней Салды в Свердловской области. 6 февраля 2025 года он возглавил «ИжГЭТ».

Начало прощания — в 12:00 на улице Маяковского, 7. 18+

