В Ижевске начался капремонт трамвайных путей на улице Ленина

Движение перекрывать не будут.

Ижевск. Удмуртия. На улице Ленина в Ижевске начался капитальный ремонт трамвайных путей. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Работы пройдут в несколько этапов. На первом, от остановки «Речка Карлутка» в сторону больницы, уже уложили 100 м рельсов по новой технологии – с использованием анкерных креплений, которые снижают шум и вибрацию.

Все работы ведутся ночью. Всего в этом году заменят 3,5 км путей на улицах Карла Маркса, Кирова, Орджоникидзе и Ленина. Для сравнения, в 2020 году было отремонтировано 800 м.