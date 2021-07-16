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В Ижевске начался капремонт трамвайных путей на улице Ленина

12:50, 16 июля, 2021
Анна Торхова
В Ижевске начался капремонт трамвайных путей на улице Ленина
12:50, 16 июля, 2021
Анна Торхова
653
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#трамвай\n#дороги
Фото: arzik2
653
0

Движение перекрывать не будут.

Ижевск. Удмуртия. На улице Ленина в Ижевске начался капитальный ремонт трамвайных путей. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Работы пройдут в несколько этапов. На первом, от остановки «Речка Карлутка» в сторону больницы, уже уложили 100 м рельсов по новой технологии – с использованием анкерных креплений, которые снижают шум и вибрацию.

Все работы ведутся ночью. Всего в этом году заменят 3,5 км путей на улицах Карла Маркса, Кирова, Орджоникидзе и Ленина. Для сравнения, в 2020 году было отремонтировано 800 м.

12:50, 16 июля, 2021
Анна Торхова
653
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#трамвай\n#дороги