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В 2022 году в Ижевске заменят 3 км трамвайных путей

11:20, 27 октября, 2021
Андрей Бирюков
В 2022 году в Ижевске заменят 3 км трамвайных путей
11:20, 27 октября, 2021
Андрей Бирюков
556
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#транспорт\n#трамвай\n#ИжГЭТ
Фото: ИА Сусанин
556
0

В этом году отремонтировали уже 2 км полотна.

Ижевск. Удмуртия. В 2022 году в Ижевске отремонтируют 3 км трамвайных путей. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В этом году уже заменили 2 км железнодорожного полотна, на очереди ещё 1 км. 

Работы были необходимы, чтобы трамваи создавали меньший шум и вибрацию во время движения. Также применяемые технологии надёжно закрепляют рельс.

Напомним, на минувшей неделе в Ижевске закончили работы на пересечении улиц Серова и 10 лет Октября, а также на участках улиц Карла Маркса, Ленина, Орджоникидзе, Кирова, 30 лет Победы, Карла Маркса (от улицы Чугуевского до переулка Октябрьского) и 4-й Подлесной.

11:20, 27 октября, 2021
Андрей Бирюков
556
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#транспорт\n#трамвай\n#ИжГЭТ
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