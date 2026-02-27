Закрыть
Более двух часов в Ижевске трамваи не идут в Центр по улице Тимирязева

08:00, 27 февраля, 2026
Источник фото: Татьяна Кошкинская (vk.com/izhget)
Маршруты с Буммаша идут через улицу Халтурина.

Ижевск. Удмуртия. Более двух часов с утра 27 февраля в Ижевске трамваи не идут из микрорайона Буммаш в Центр по улице Тимирязева. Об этом сообщает ИжГЭТ.

«С 05:51 у трамваев 2, 7, 9 маршрутов по причине постороннего транспорта, мешающего проезду, нет движения на участке от улицы Тимирязева до магазина «Океан» в направлении Центра», — говорится в сообщении.

UPD: в 08:19 ИжГЭТ сообщает, что движение приостановили и в обратном направлении: «в направлении на Буммаш по причине вала снега, оставленного грейдером на трамвайных путях».

UPD2: в 09:10 движение по ул. Тимирязева в сторону Буммаша восстановили. В сторону центра — автомобиль всё ещё на путях.

08:00, 27 февраля, 2026
