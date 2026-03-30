Ижевск. Удмуртия. МУП «ИжГЭТ» временно возглавил Руслан Гиниятов. Такие данные по нынешнему состоянию предприятия приводит портал «Селдон Базис» (Seldon Basis).

Напомним, 15 марта прежний руководитель ИжГЭТа Игорь Сальников скончался. Он занимал пост с февраля 2025 года.

Руслан Гиниятов стал исполняющим обязанности генерального директора ИжГЭТа с 23 марта 2026 года, следует из опубликованных данных.

Отметим, что с 2019 по 2022 годы Руслан Ринасович был гендиректором АО «ИПОПАТ». А до того — гендиректором ООО «Игринское АТП» и АО «УдмуртАвтоТранс».