Руководителем МУП «ИжГЭТ» стал Руслан Гиниятов

15:50, 30 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Руководителем МУП «ИжГЭТ» стал Руслан Гиниятов
15:50, 30 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Ижевск\n#ИжГЭТ
Источник фото: АО "ИПОПАТ"
Пока что он — гендиректор с приставкой «и. о.».

Ижевск. Удмуртия. МУП «ИжГЭТ» временно возглавил Руслан Гиниятов. Такие данные по нынешнему состоянию предприятия приводит портал «Селдон Базис» (Seldon Basis).

Напомним, 15 марта прежний руководитель ИжГЭТа Игорь Сальников скончался. Он занимал пост с февраля 2025 года.

Руслан Гиниятов стал исполняющим обязанности генерального директора ИжГЭТа с 23 марта 2026 года, следует из опубликованных данных.

Отметим, что с 2019 по 2022 годы Руслан Ринасович был гендиректором АО «ИПОПАТ». А до того — гендиректором ООО «Игринское АТП» и АО «УдмуртАвтоТранс».

15:50, 30 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Ижевск\n#ИжГЭТ