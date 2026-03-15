Ижевск. Удмуртия. В Ижевске скончался руководитель муниципального предприятия «ИжГЭТ» Игорь Сальников. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Ранее Игорь Борисович возглавлял «Ижевские электрические сети», а затем, до 2021 года, он был замглавы Ижевска по ЖКХ. После отъезда из Удмуртии он стал мэром Верхней Салды в Свердловской области. 6 февраля 2025 года Игорь Сальников возглавил «ИжГЭТ».

«Он заступил в должность в непростое время, когда требовалась максимальная мобилизация ресурсов. Будучи профессионалом, он отлично справлялся со всеми вызовами и сложностями», — заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Дмитрий Чистяков отметил, что Игорь Сальников был настоящим профессионалом, всегда ответственно подходил к своему делу и являлся хорошим другом, заботливым сыном и любящим многодетным отцом.