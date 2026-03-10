Закрыть
В Ижевске продолжается очистка трамвайных путей после утреннего разлива воды в городке Металлургов

15:25, 10 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИжГЭТ
Источник фото: ИжГЭТ
Движение трамваев пока не восстановлено.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице 4-й Подлесной продолжается ликвидация последствий утреннего разлива воды из повреждённого водопровода. К работам подключили спецтехнику. Об этом сообщили в МУП «ИжГЭТ».

Рабочие уже убрали основную массу льда и снега с трамвайных путей. Для полной очистки рельсов к делу подключили вагон-снегочист, а также бригады ручного труда. Отметим, что движение трамваев в городок Металлургов по-прежнему закрыто.

Напомним, утром 10 марта в районе улицы 5-й Подлесной произошёл порыв на водопроводе.

UPD: движение запущено.

