Ижевск. Удмуртия. МУП «ИжГЭТ» продолжает обновление трамвайных вагонов, которые уже отработали свой срок. Специалисты предприятия в 2026 году планируют дать новую жизнь девяти машинам. Корреспондент «Сусанина» побывал в цехах, где идёт капитально-восстановительный ремонт легендарных чешских трамваев «Татра Т3М».

Массовое восстановление этих трамваев на предприятии началось в 2023 году, однако практика комплексного ремонта отдельных вагонов применяется на предприятии с 2013 года.

Трамваи этой модели выпускались в Чехословакии ещё в конце 1980‑х. Вагоны отличаются вместительностью и удобной планировкой. Чтобы не списывать отработавший свой ресурс подвижной состав, специалисты «ИжГЭТа» собирают для них новый кузов, а также капитально ремонтируют ходовую часть, заменяя оси, бандажи и ступицы. Это позволяет продлить срок службы каждого трамвая не менее чем на 10 лет.

С прошлого года обновленные вагоны начали окрашивать в фирменный «Ижевский рябиновый» цвет. Теперь после капитального ремонта все трамваи будут выходить на линию в единой городской стилистике.

В 2025 году «ИжГЭТ» обновил семь трамваев, а в планах на текущий год – восстановить еще 9 вагонов.