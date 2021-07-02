Современная остановка «Новый город» появится на улице 50 лет ВЛКСМ в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске до конца лета появится новая остановка общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ее строят с конца мая на улице 50 лет ВЛКСМ. Работы планируют завершить к концу июля, но функционировать остановка начнет только с середины августа. На ней начнут останавливаться автобусы № 28, 29, 36, 79, 281 и маршрутка № 18.

В остановочном павильоне «Новый город» с комфортом поместятся 10 человек. Он будет выполнен из металла, стекла с облицовкой композитом и дерева.

Необычный дизайн проекта разработан с целью сделать остановку функциональной и защищающей от ветра и дождя. Также она уменьшает вероятность вандализма: на круглые окна трудно повесить несанкционированную рекламу, а встроенные в них скамейки расположены немного под углом, из-за чего все бесхозные вещи будут скатываться и не занимать лишнее место.