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Современная остановка «Новый город» появится на улице 50 лет ВЛКСМ в Ижевске

13:33, 02 июля, 2021
Екатерина Сентемова
Современная остановка «Новый город» появится на улице 50 лет ВЛКСМ в Ижевске
13:33, 02 июля, 2021
Екатерина Сентемова
529
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#остановка\n#строительство\n#проект
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
529
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С конца лета на ней начнет останавливаться общественный транспорт.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске до конца лета появится новая остановка общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ее строят с конца мая на улице 50 лет ВЛКСМ. Работы планируют завершить к концу июля, но функционировать остановка начнет только с середины августа. На ней начнут останавливаться автобусы № 28, 29, 36, 79, 281 и маршрутка № 18.

В остановочном павильоне «Новый город» с комфортом поместятся 10 человек. Он будет выполнен из металла, стекла с облицовкой композитом и дерева.

Необычный дизайн проекта разработан с целью сделать остановку функциональной и защищающей от ветра и дождя. Также она уменьшает вероятность вандализма: на круглые окна трудно повесить несанкционированную рекламу, а встроенные в них скамейки расположены немного под углом, из-за чего все бесхозные вещи будут скатываться и не занимать лишнее место.

13:33, 02 июля, 2021
Екатерина Сентемова
529
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#остановка\n#строительство\n#проект