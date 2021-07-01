Новый 50-метровый бассейн в Ижевске сдадут в августе

Объект готов на 90%.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске строительство 50-метрового бассейна закончат в августе. Об этом написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

В настоящий момент, комплекс, рассчитанный на 140 человек, готов на 90%. Большая и маленькая чаши бассейна уже протестированы строителями. В них установлено современное оборудование фильтрации и обеззараживания воды.

Внутри здания осталось сделать только отделку и монтаж оборудования, но благоустройство территории так же идет полным ходом. В ближайшем времени на улице Советской вблизи бассейна появятся тротуары, парковки и зона отдыха.

Сам комплекс располагается на улице Советской. Напомним, возводить его начали в 2013 году. Планировалось, что строительство закончится в конце 2020 года, но сроки пришлось перенести.

Проект государственно-частного партнёрства при строительстве бассейна в Ижевске становился победителем Национальной премии в сфере инфраструктуры «РосИнфра» как лучший в России в области спорта.