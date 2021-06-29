Благодаря инициативе школьника в Камбарке может появиться скейт-парк

Подросток написал свою просьбу на прямую линию Владимира Путина и получил положительный ответ.

Камбарка. Удмуртия. После обращения школьника из Камбарки к президенту России, в Удмуртии может появиться второй скейт-парк. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия».

В декабре 2020 года Данил Михайлов через программу «Прямая линия с Владимиром Путиным» попросил создать скейт-парк у себя в городе. Спустя месяц пришел положительный ответ, о котором сразу стало известно муниципальным властям. Им поставили задачу подготовить проект и попасть в программу софинансирования.

У школьника уже есть свои наброски плана парка. Также с друзьями они выбрали место для его строительства – свободная территория около спортивной школы рядом с площадкой для воркаута. Директор учебного заведения и 600 его воспитанников полностью поддерживают эту инициативу.

К контролю за ходом процесса подключились общественники. Как только местные жители согласятся с выбранным местом и будет составлен план площадки, проект сразу начнут заявлять в программы инициативного бюджетирования.

Пока руководство города должно подготовить дорожную карту по этой работе и помочь ребятам подготовить документацию, для того чтобы они тоже могли принять участие в проекте.