Партия “Новые люди” в Ижевске раскрасила праздник в бирюзовый цвет

Самым ценным для “Новых людей” стали искренние эмоции горожан.

Ижевск. Удмуртия. Партия "Новые люди" присоединилась к масштабным поздравлениям жителей Ижевска с Днем города и Днем России. 12 июня активисты регионального отделения вышли на Центральную площадь города с яркими атрибутами - шарами и флажками, чтобы порадовать ижевчан и сделать их день красочнее.

Несмотря на дождливую погоду, люди не остались дома и отмечали праздник на главных точках города. Когда дождь стал проливным, и горожане были готовы ретироваться, “Новые люди” решили спасти праздник: вышли на улицы и раздали ижевчанам более 5 тысяч бирюзовых шаров - символов легкости и радости, а также около 2,5 тыс. флажков.

По словам секретаря регионального отделения партии Сергея Чудаева, особенно приятным открытием стали эмоции и положительная реакция людей.

День города - праздник, который значим абсолютно для всех, а потому поздравление - маленькое приятное событие для каждого жителя столицы. Яркии акции не первые в истории активно идущей вперед партии "Новые люди". В планах - еще более масштабные и интересные мероприятия.

Cправка

Партия «Новые люди» была создана 1 марта 2020 года. Ее возглавляет предприниматель Алексей Нечаев, создатель научно-производственной компании. В первый же год создания партия прошла в четыре региональных законодательных органа по партийным спискам. Это дало ей возможность участвовать в выборах без сбора подписей. В 2021 году партия намерена выдвинуть порядка 200 кандидатов для участия в выборах в Госдуму России, которые состоятся в сентябре.