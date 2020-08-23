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В Ижевске сотни горожан пришли на концерт под открытым небом

11:47, 23 августа, 2020
Анна Торхова
В Ижевске сотни горожан пришли на концерт под открытым небом
11:47, 23 августа, 2020
Анна Торхова
737
0
#культура\n#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#музыка\n#Удмуртия\n#концерты\n#Олег Бекмеметьев
Фото: ИА "Сусанин"
737
0

На Центральной площади проходит фестиваль «Лето в городе».

Ижевск. Удмуртия. На Центральной площади Ижевска артисты Государственного театра оперы и балета Удмуртии представили программу «Музыкальный звездопад». Концерт под открытым небом в рамках фестиваля «Лето в городе» посетили сотни жителей. 

«После режима самоизоляции, ограничений, которые мы пережили из-за пандемии коронавируса, такой концерт - настоящий праздник. Семинедельный марафон «Лето в городе» начался в конце лета, теплые вечера позволяют собираться непринужденно и легко, поэтому фестиваль очень востребован. Это и спорт, и культура, и театр, и танцы, и это настолько гармонично вписывается в рабочую жизнь, как передышка в конце недели», - рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев. 

22 августа под руководством дирижера Николая Роготнева высокая классика прозвучала благодаря музыкантам театрального оркестра. На сцене артисты театра исполнили отрывки из мюзикла «Бременские музыканты», балета «Щелкунчик», рок-оперы «Юнона и Авось» - знаменитый романс «Я тебя никогда не забуду» и другое. 

Отметим, в рамках фестиваля все артисты выступают бесплатно. «Они дарят свое искусство людям с большой щедростью», - добавил Олег Бекмеметьев.

Напомним, в Ижевске проходит 7-недельный фестиваль «Лето в городе». Первая неделя была посвящена музыке. В скверах и парках музыкальные произведения исполнил оркестр Удмуртской государственной филармонии. Неделя с 17 по 23 августа прошла в театральной тематике. На протяжении 7 дней горожане могли познакомиться с театральным закулисьем, примерить на себя профессии актера и декоратора. 

«Горожане пишут в соцсетях, дают дельные советы, многие из которых мы складываем в копилочку и на все будущие мероприятия, которые пройдут в городе, я думаю, мы будем доставать ценные советы», - подытожил глава Ижевска.

11:47, 23 августа, 2020
Анна Торхова
737
0
#культура\n#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#музыка\n#Удмуртия\n#концерты\n#Олег Бекмеметьев

 

 

 


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