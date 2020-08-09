На светофоре у магазина «Подарки» в Ижевске появилась пешеходная секция

Автолюбителям стоит быть внимательными на этом участке.

Ижевск. Удмуртия. На светофоре у магазина «Подарки» на перекрестке улиц Кирова и Горького в Ижевске появилась пешеходная секция. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» рассказал глава столицы Удмуртской Республики Олег Бекмеметьев.

Он сообщил, что горожанам вернули пешеходный переход через улицу Горького, который ликвидировали в прошлом году. Теперь он расположен ближе к улице Кирова.

«Он уже практически оформлен, установлены знаки, дополнительная секция для пешеходов на светофоре. Через пару дней здесь будет нанесена горизонтальная разметка», – отметил градоначальник.

Автолюбителям стоит быть внимательными на этом участке.

Напомним, в декабре 2019 года на этом участке ликвидировали «зебру» между двумя остановками общественного транспорта из-за повышенной концентрации ДТП. За прошлый год там произошло 36 аварий, в которых пострадали 6 человек.

Закрытие перехода вызвало недовольство горожан, после чего городские власти пообещали восстановить его, но вместе со светофором «с кнопкой», а также реконструировать расположенный неподалеку подземный переход.

В начале июня глава города Олег Бекмеметьев заявил, что восстанавливать переход на прежнем месте не планируется, он расположится чуть выше, ближе к Монументу дружбы народов. Однако, согласно новой схеме, планы изменились: переход появился ближе к улице Кирова. Светофор вызывного действия устанавливать не стали.