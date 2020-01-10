На месте ликвидированной «зебры» на улице Максима Горького в Ижевске может появиться светофор

Закрытие пешеходного перехода вызвало недовольство горожан.

Ижевск. Удмуртия. На месте ликвидированного в декабре 2019 года пешеходного перехода на улице Максима Горького в Ижевске может появиться светофор с кнопкой. Об этом пишут «Известия Удмуртской Республики».

Напомним, «зебру» убрали из-за небезопасности и частых аварий с участием пешеходов. Несмотря на это, ликвидация вызвала недовольство жителей, поскольку здесь находятся две остановки общественного транспорта, а до ближайшего наземного перехода 300 м.

«Для обеспечения безопасного перехода улицы Горького в данный момент как один из вариантов рассматривается установка пешеходного светофора, который действует по требованию», - рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Власти города подготовят проект по восстановлению «зебры» и предоставят его на рассмотрение в Управление ГИБДД по Удмуртии. Что касается подземного перехода на перекрестке улиц Кирова и Максима Горького, то в настоящее время он требует ремонта, его реконструкция может занять около года. Пока у города нет финансовых возможностей для этого.