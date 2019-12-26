Пешеходный переход ликвидировали на улице Максима Горького в Ижевске

Расположен он был в южной части перекрёстка с улицей Кирова.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Максима Горького ликвидировали пешеходный переход. Соответствующее постановление подписал глава города Олег Бекмеметьев.

«Зебра» находилась в районе у дома №164 по улице Максима Горького. Разметку ликвидировали, дорожные знаки демонтировали. Сделано это в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения города и в соответствии с перечнем мероприятий по снижению аварийности и ликвидации мест концентрации ДТП.

Ближайшим безопасным местом пересечения проезжей части является подземный переход под перекрёстком улиц Горького и Кирова.