Ижевску вернут пешеходный переход у магазина «Подарки»

«Зебру» на улице Горького ликвидировали в декабре 2019 года.

Ижевск. Удмуртия. До 1 сентября у магазина «Подарки», на перекрестке улиц Максима Горького с улицей Кирова, в Ижевске появится пешеходный переход. Постановление об обустройстве подписал глава столицы Удмуртской Республики Олег Бекмеметьев.

«Организовать регулируемый пешеходный переход и обустроить подходные пути на перекрёстке улицы Максима Горького и улицы Кирова по проекту и схеме, согласованным в установленном порядке», – говорится в документе.

Напомним, в декабре 2019 года на этом участке ликвидировали «зебру» между двумя остановками общественного транспорта из-за повышенной концентрации ДТП. За прошлый год там произошло 36 аварий, в которых пострадали 6 человек. Закрытие перехода вызвало недовольство горожан, после чего городские власти пообещали восстановить его, но вместе со светофором «с кнопкой», а также реконструировать расположенный неподалеку подземный переход.

В начале июня глава города Олег Бекмеметьев заявил, что восстанавливать переход на прежнем месте не планируется, он расположится чуть выше, ближе к Монументу дружбы народов. Однако, согласно новой схеме, теперь планы изменились: переход появится ближе к улице Кирова. Светофор вызывного действия устанавливать не будут.