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В Удмуртии запрет на пополнение электронных кошельков наличными не коснется транспортных и школьных карт

17:40, 07 августа, 2020
Ксения Чернова
В Удмуртии запрет на пополнение электронных кошельков наличными не коснется транспортных и школьных карт
17:40, 07 августа, 2020
Ксения Чернова
144
0
#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия
Фото: @arzik2
144
0

Жителям не стоит беспокоиться.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии запрет на пополнение неперсонифицированных электронных кошельков наличными не коснется транспортных и школьных карт. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Напомним, 3 августа этот запрет вступил в силу. Однако позже стало известно, что он не распространяются на транспортные карты, эмитируемые транспортными организациями или пополняемые через них. Также ограничения не распространяются на школьные карты, поскольку они не являются анонимными.

«У нас в пунктах пополнения все без изменения», – рассказали информагентству «Сусанин» в пресс-службе компании ИжГЭТ.

17:40, 07 августа, 2020
Ксения Чернова
144
0
#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия

 

 

 


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