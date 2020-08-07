В Удмуртии запрет на пополнение электронных кошельков наличными не коснется транспортных и школьных карт

Жителям не стоит беспокоиться.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии запрет на пополнение неперсонифицированных электронных кошельков наличными не коснется транспортных и школьных карт. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Напомним, 3 августа этот запрет вступил в силу. Однако позже стало известно, что он не распространяются на транспортные карты, эмитируемые транспортными организациями или пополняемые через них. Также ограничения не распространяются на школьные карты, поскольку они не являются анонимными.

«У нас в пунктах пополнения все без изменения», – рассказали информагентству «Сусанин» в пресс-службе компании ИжГЭТ.