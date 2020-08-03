Транспортные карты Удмуртии больше нельзя будет пополнить наличными

Изменения связаны с поправками в закон о платёжной системе.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 3 августа прекращается пополнение транспортных карт наличными. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского отделения Сбербанка.

Это связано с поправками в закон «О национальной платёжной системе». Они предусматривают запрет анонимного пополнения электронных кошельков, технологию которых используют транспортные (в частности, «Стриж») и школьные карты питания.

Теперь это можно сделать лишь с помощью безналичной оплаты.