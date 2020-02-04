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Снегопад в Ижевске поставил рекорд

15:30, 04 февраля, 2020
Анна Торхова
Снегопад в Ижевске поставил рекорд
15:30, 04 февраля, 2020
Анна Торхова
291
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#снег
Фото: arzik2
291
0

За сутки выпала треть февральской нормы осадков.

Ижевск. Удмуртия. За прошедшие сутки на Ижевск опустилось рекордное количество снега. Об этом сообщает пресс-служба города.

Так, в столице выпало порядка 7 мм осадков при среднемесячной февральской норме в 21 мм. За ночь дорожники вывезли с дорог 10,5 тыс. куб.м. снега. Всего с начала зимы с улиц города было вывезено 310 тыс. куб.м. снега, что составляет половину от прошлогоднего объема. Для удобства уборки в Ижевске начали устанавливать временные знаки. 

Напомним, уборка дорог проводится круглосуточно. Автовладельцев просят не оставлять на ночь машины вдоль проезжей части, поскольку они мешают работе дорожников.  

Напомним, ранее в Ленинском районе коммунальщикам не удалось очистить дороги из-за оставленных машин. 

15:30, 04 февраля, 2020
Анна Торхова
291
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#снег

 

 

 


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