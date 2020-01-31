Дорожники вновь выйдут на расчистку снега в ночь на воскресенье.

Ижевск. Удмуртия. Оставленные вдоль дорог машины помешали уборке снега в Ленинском районе Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба города.

Так, 30 января подрядные организации планировали расчистить дороги и вывезти снег на улице Нагорной. Работы выполнить не удалось из-за оставленных машин жителей домов №№28, 36, 38, 46, 48, 50. В ночь на 2 февраля «ДРЭУ» и «ИжАвтоСнаб» вновь выйдут на уборку снега по улице Нагорной.

Власти Ленинского района попросили жителей не парковать машины вдоль дорог на улице Мужвайской, Новостроительной, Оружейника Драгунова, Баранова и Нагорной, чтобы не мешать качественной уборке снега.