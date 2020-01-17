В Ижевске установят временные знаки для удобства вывоза снега

В ночь на 18 января они появятся на улице Карла Либкнехта.

Ижевск. Удмуртия. Временные дорожные знаки начнут устанавливать в Ижевске, чтобы дорожники могли беспрепятственно вывозить снег. Об этом сообщает пресс-служба города.

В ночь с 17 на 18 января знаки появятся на улице Карла Либкнехта на участке от улицы Воровского до Орджоникидзе.

23 января – на шлюзовых проездах по улице 40 лет Победы.

В ночь на 28 января – на улице Ленина в районе ТЦ «Кит».

Ночью 29 января – на улице Щорса на участке от переулка Северного до улицы 10 лет Октября.

30 января – на улице Холмогорова от улицы Пушкинской до Удмуртской.

Автомобилистов просят не мешать работе коммунальных служб, не оставлять машины на обочинах. Совместно с ГИБДД дорожники будут устанавливать личности водителей, чьи авто препятствуют уборке снега. Автолюбителя попросят убрать машину, а в случае отказа – переставят её с помощью эвакуатора.