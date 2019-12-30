В подземном переходе на улице Максима Горького в Ижевске установили новый пандус

Недавно поблизости ликвидировали «зебру», и поток пешеходов под землёй увеличился.

Ижевск. Удмуртия. Новые пандусы смонтировали в подземном переходе на перекрёстке улиц Кирова и Максима Горького в Ижевске. Об этом утром понедельника, 30 декабря, сообщила пресс-служба администрации города.

Напомним, многолетний нерегулируемый пешеходный переход, расположенный рядом, ликвидировали у магазина «Подарки». После этого в соцсетях многие горожане выразили своё недовольство произошедшим. Также ижевчане негативно отзывались о состоянии «подземки».

После этого городские власти обследовали переход и признали, что состояние пандусов не отвечает современным требованиям.