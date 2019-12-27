Пандусы в подземном переходе на улице Горького в Ижевске сделают удобными

Арендатору дали указания следить за тем, чтобы в переходе не было скользко.

Ижевск. Удмуртия. Пандусы в подземном переходе на перекрестке улиц Кирова и Горького в Ижевске сделают удобными. Как сообщает пресс-служба городских властей, внимание на состояние объекта обратили после ликвидации «зебры» у магазина «Подарки».

«Переход находится на содержании арендатора. Ступени и подходы к нему сегодня почищены и обработаны противогололёдным материалом», - отмечается в сообщении.

Арендатору дали указания следить за тем, чтобы в переходе не было скользко.

При проверке выяснилось, что в переход оборудован неудобными пандусами. Специалисты рассмотрят несколько вариантов, как исправить ситуацию.

Напомним, что наземный пешеходный переход на улице Горького в районе магазина «Подарки» ликвидировали из-за того, что там слишком часто происходили аварии.