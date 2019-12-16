В сквере Оружейника Драгунова в Ижевске прошло выездное совещание по обустройству тропы здоровья

Проголосовать за проект можно на сайте города.

Ижевск. Удмуртия. Глава администрации Ленинского района Рамиль Гайнуллин провел выездное совещание в лесопосадке у сквера Оружейника Драгунова. На нес присутствовали представители управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ижевска, Федерации скандинавской ходьбы Удмуртской Республики, а также преподавателями физкультуры школ № 85 и 45.

Основной вопрос, который рассматривался на совещании, – организация тропы здоровья для лыжных прогулок и скандинавской ходьбы.

«В этом году жители Ленинского района поднимали вопрос о продолжении работ по благоустройству территории около сквера Оружейника Драгунова. В частности, жители просили обустроить трассу для лыжных прогулок и скандинавской ходьбы. Глава региона Александр Бречалов поддержал эту идею и дал распоряжение проработать все вопросы по данному проекту. Сегодня мы собрались, чтобы определить маршрут трассы, она должна быть удобной как для школьников, так и для старшего поколения. Собрать и обобщить информацию, чтобы затем можно было сформировать техническое задание для разработки проекта», – отметил Рамиль Гайнуллин.

Стоит напомнить, что в ближайшие дни в сквере Оружейника Драгунова начнет действовать новая горка. Кроме того, тропу здоровья в районе ул. Оружейника Драгунова в Ленинском районе планируется обустроить в 2020 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». А уже сейчас жители могут принять участие в рейтинговом голосовании по отбору общественных пространств, подлежащих благоустройству в следующем году.