Более 9 млрд рублей нужно на ремонт ливневок в Ижевске

По словам главы столицы Удмуртии Олега Бекмемтьева, для города это «космическая сумма».

Ижевск. Удмуртия. 9,262 млрд рублей необходимо на реконструкцию ливневой канализации Ижевска. Об этом глава города Олег Бекмеметьев сообщил в эфире радио КП-Ижевск в пятницу, 24 мая.

По его словам, для города это космическая цифра, поэтому работы необходимо проводить поэтапно.

«Первая этап – самые больные точки города. Это будет стоить не миллиарды, а всего лишь 172 млн рублей. Тем не менее, цифра огромная для нашего города. Начнем, скорее всего, с проектирования конкретных рабочих документов по первой очереди и будем планировать расходы на будущий год», - сказал Бекмеметьев.

В этом году ремонт будет точечный. На квартал Орджоникидзе-Воровского потребуется около 2,4 млн рублей.

Также глава города прокомментировал провал асфальта рядом с перекрестком улиц Удмуртская и Ленина, который произошел 23 мая во время ливня: «Ливневка работает, с канавопромывочными машинами мы подготовились к большим осадкам. Но самого диаметра трубы ливневой канализации просто не хватило, она начала переполняться, она выбила несколько люков. Этот люк сидел крепко, его чуть ли не с асфальтом прямо выбило».