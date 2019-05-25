play
pause
  • $ 64.61 ↑
  • € 72.32 ↑

Более 9 млрд рублей нужно на ремонт ливневок в Ижевске

16:00, 25 мая, 2019
Диана Ворончихина
16:00, 25 мая, 2019
Диана Ворончихина
70
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#канализация\n#новости\n#деньги\n#ремонт
Фото: arzik2
70
0

По словам главы столицы Удмуртии Олега Бекмемтьева, для города это «космическая сумма».

Ижевск. Удмуртия. 9,262 млрд рублей необходимо на реконструкцию ливневой канализации Ижевска. Об этом глава города Олег Бекмеметьев сообщил в эфире радио КП-Ижевск в пятницу, 24 мая.

По его словам, для города это космическая цифра, поэтому работы необходимо проводить поэтапно.

«Первая этап – самые больные точки города. Это будет стоить не миллиарды, а всего лишь 172 млн рублей. Тем не менее, цифра огромная для нашего города. Начнем, скорее всего, с проектирования конкретных рабочих документов по первой очереди и будем планировать расходы на будущий год», - сказал Бекмеметьев.

В этом году ремонт будет точечный. На квартал Орджоникидзе-Воровского потребуется около 2,4 млн рублей.

Также глава города прокомментировал провал асфальта рядом с перекрестком улиц Удмуртская и Ленина, который произошел 23 мая во время ливня: «Ливневка работает, с канавопромывочными машинами мы подготовились к большим осадкам. Но самого диаметра трубы ливневой канализации просто не хватило, она начала переполняться, она выбила несколько люков. Этот люк сидел крепко, его чуть ли не с асфальтом прямо выбило».

16:00, 25 мая, 2019
Диана Ворончихина
70
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#канализация\n#новости\n#деньги\n#ремонт
МирТесен

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Невменяемый житель Ижевска надругался над школьницей и беременной женщиной

15:00, 18 мая, 2019
6056

Летевший из Москвы в Ижевск самолет вынужденно сел в Нижнекамске

4837
20:35, 23 мая, 2019

В инженерно-саперный полк в Удмуртии поступила новая техника

3175
10:00, 19 мая, 2019

Заморозки ожидаются в Удмуртии ночью и утром 19 мая

2395
14:00, 18 мая, 2019

20 мая в Удмуртии ожидаются заморозки

2380
14:00, 19 мая, 2019

Житель Якутии спас медвежонка от стаи собак

18:00, 18 мая, 2019
5387

Суд вынес приговор судмедэксперту по делу о сбитом «пьяном» мальчике в Балашихе

1469
12:44, 21 мая, 2019

В Иркутске осудили контрактника за взрыв в военной части

1149
16:46, 20 мая, 2019

МВД раскрыло сеть клиник с лжедокторами, обманувших 11 тыс пациентов

940
12:03, 21 мая, 2019

В Москве задержали женщину, которая бросила свою 2-летнюю дочь в поликлинике

819
15:32, 18 мая, 2019

Мальчик из России погиб от отравления в египетском отеле

16:32, 21 мая, 2019
2751

Участница британской группы «Spice Girls» потеряла зрение

1692
14:00, 19 мая, 2019

Смартфоны Huawei отключат от Android

1542
09:35, 20 мая, 2019

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку после скандального видео

1211
15:56, 18 мая, 2019

Победителем «Евровидения-2019» стал представитель Нидерландов

1111
10:00, 19 мая, 2019