Асфальт провалился на одной из улиц Ижевска во время ливня

Повреждение образовалось в районе пересечения Пушкинской и Ленина.

Ижевск. Удмуртия. Асфальт провалился около перекрестка улиц Пушкинской и Ленина в Ижевске. Как сообщает пресс-служба администрации города, провал образовался во время сильного дождя в четверг, 23 мая.

Дежурная бригада МУП ДРЭУ огородила участок. Сейчас там ведутся работы по устранению повреждения.

Напомним, что это не первый раз, когда в столице Удмуртии проваливается асфальт. Этой весной зафиксировано уже три подобных случая. Также из-за аварии на теплотрассе было повреждено дорожное покрытие на улице Короленко в Глазове.