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Асфальт провалился на одной из улиц Ижевска во время ливня

11:29, 24 мая, 2019
Диана Ворончихина
11:29, 24 мая, 2019
Диана Ворончихина
636
0
#Ижевск\n#авария\n#Дождь\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#новости\n#провалы\n#ремонт
Фото: vk.com/izh_gov
636
0

Повреждение образовалось в районе пересечения Пушкинской и Ленина.

Ижевск. Удмуртия. Асфальт провалился около перекрестка улиц Пушкинской и Ленина в Ижевске. Как сообщает пресс-служба администрации города, провал образовался во время сильного дождя в четверг, 23 мая.

Дежурная бригада МУП ДРЭУ огородила участок. Сейчас там ведутся работы по устранению повреждения.

Напомним, что это не первый раз, когда в столице Удмуртии проваливается асфальт. Этой весной зафиксировано уже три подобных случая. Также из-за аварии на теплотрассе было повреждено дорожное покрытие на улице Короленко в Глазове

11:29, 24 мая, 2019
Диана Ворончихина
636
0
#Ижевск\n#авария\n#Дождь\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#новости\n#провалы\n#ремонт
МирТесен

 

 

 


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