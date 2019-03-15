Уровень пруда в Ижевске понизят на полтора метра к 1 апреля

Плановое понижение воды началось в феврале.

Ижевск. Удмуртия. Уровень ижевского водохранилища понизят на полтора метра к 1 апреля. Об этом сообщили в администрации города.

«Осуществляется плановое понижение уровня воды в Ижевском водохранилище с интенсивностью 1-3 см в сутки», - рассказали в администрации.

Уточняется, что подобные работы осуществляются для создания аккумулирующей емкости до того, как снег начнет массово таять.

Ранее в МЧС заявили, что в середине марта на реках Удмуртии начнутся взрывные работы. При этом пик прохождения паводка на водных объектах республики ожидается ориентировочно с 10 по 20 апреля.