Движение на трех улицах Ижевска закроют 1 июня

Речь идет об улицах Наговицына, Пушкинской и Максима Горького.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в День защиты детей, 1 июня, ограничат движение на трех улицах. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Так, с 06:00 до полуночи недоступным для транспорта будет участок улицы Наговицына между улицами Вадима Сивкова и Коммунаров.

С 18:00 до 23:00 закроют участок улицы Пушкинской между улицами Кирова и Красногеройской. Ограничения не коснутся общественного транспорта.

В 20:00 на три часа ограничат движения на улице Максима Горького между улицами Кирова и Бородина.



