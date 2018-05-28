Повышать взносы на капремонт в Удмуртии не будут

Размер взноса не повышали и в 2018 году.

Ижевск. Удмуртия. Повышать взносы на капитальный ремонт в Удмуртии в 2019 не будут. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртской Республики.

«Согласно документу, взнос на капремонт остаётся на том же уровне, что и в текущем году. Для домов с лифтом – 7,30 рублей на кв.м общей площади помещений в МКД, принадлежащей собственнику, для домов без лифта – 6,70 рублей», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что размер взноса не повышали и в 2018 году, хотя такой вариант и рассматривали в апреле прошлого года.

«Проанализировав статистические данные по уровню доходов жителей республики, мы приняли решение не накладывать дополнительное финансовое бремя на людей», – прокомментировал министр строительства Удмуртии Иван Ястреб.