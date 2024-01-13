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Детсад в удмуртской деревне Подшивалово планируют капитально отремонтировать в 2024 году

15:30, 13 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Детсад в удмуртской деревне Подшивалово планируют капитально отремонтировать в 2024 году
15:30, 13 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
342
0
#Завьяловский район\n#детские сады\n#капремонт
Фото: пресс-служба Минобрнауки УР
342
0

В апреле здание хотят закрыть на ремонт, а детей распределить в близлежащие сады.

Подшивалово. Удмуртия. Сотрудники министерства образования и науки Удмуртии посетили детский сад в деревне Подшивалово Завьяловского района. Как сообщила пресс-служба министерства, кровля сада начала протекать в двух группах, сейчас они закрыты. Дети переведены в другие группы.

Кирпичное двухэтажное здание 1986 года постройки требует капитального ремонта. В 2022-2023 годах был сделан проект капремонта, который прошёл экспертизу.

Муниципальное образование выделяет на ремонт сада более 40 миллионов рублей, они заложены в бюджете. В январе пройдут торги, и уже в апреле учреждение закроется на ремонт. По расчётам властей района — минимум на 6 месяцев.

Дети будут распределены в близлежащие сады. После завершения ремонта дети и воспитатели придут в полностью обновлённое здание.

15:30, 13 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
342
0
#Завьяловский район\n#детские сады\n#капремонт