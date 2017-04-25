В Удмуртии не повысят минимальный взнос на капремонт

Об этом заявил первый заместитель директора «Фонда капитального ремонта Удмуртской Республики» Андрей Смирнов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии не повысят минимальный взнос на капитальный ремонт в 2017-2018 годах. Об этом сообщает пресс-служба НУО «Фонд капитального ремонта Удмуртской Республики».

«Минимальный взнос на капитальный ремонт не будет повышен в 2017-2018 годы», - сказал первый заместитель директора фонда капремонта Андрей Смирнов.

Отметим, что минимальный взнос на капремонт в республике установлен в размере 6,70 рубле для домов без лифта и 7,30 рублей для домов с лифтом.

Напомним, что на президиуме Госсовета 13 апреля исполняющий обязанности министра энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов республики Иван Маринин сообщил, что рассмотрят вопрос повышения взносов на капитальный ремонт до 8,17 рублей с квадратного метра.