Капремонт в 2024 году запланирован в 208 многоквартирных домах Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году капитальный ремонт запланирован в 208 многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора в Удмуртии. Об этом сообщает республиканский Фонд капремонта.

На эти цели направят около 640 млн рублей. Фонд капремонта Удмуртии уже начал работать над тем, чтобы воплотить это в жизнь. Например, в ряде домов уже стартовала замена лифтов, которые требуется обновить до февраля 2025 года.

В Региональную программу капитального ремонта на сегодняшний день включён 7 131 дом, расположенный на всей территории Удмуртии. Из них 3 556 домов общей площадью 7,08 млн кв. метров накапливают средства на проведение работ по капремонту на счёте регионального оператора.

За время своего существования Фонд капитального ремонта в Удмуртии отремонтировал почти 2 тысячи домов общей площадью 4,13 млн кв. метров. Это позволило улучшить жилищные условия более 170 тысяч жителей Удмуртии.