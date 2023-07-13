Почти на два дня на улице Новоярушкинской в Ижевске перекроют дорогу

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на перекрестке Окружной города Ижевска-Сокол с поворотом на село Ягул начались дорожные работы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Капремонт проезжей части проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В настоящий момент дорожники уже разрабатывают грунт и проводят устройство новой дорожной одежды.

За время ремонта подрядчик должен расширить проезжую часть на самом перекрестке, обустроить тротуары и автопавильоны, а также заменить барьерные и перильные ограждения. Помимо этого не месте планируется переустроить сети связи и провести новую линию освещения. На месте даже изменится режим работы светофора, теперь он будет учитывать увеличение трафика.

Ещё во время ремонта планируется установить новую водопропускную трубу под дорогой на улице Новоярушкинской в районе перекрестка с Окружной Ижевска. Для проведения работ по улице с 07:00 15 июля до 20:00 16 июля перекроют движение транспорта.

Водителей просят отнестись с пониманием и заранее спланировать пути объезда.