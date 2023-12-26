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После реконструкции в Можге открылась детская художественная школа

13:45, 26 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
После реконструкции в Можге открылась детская художественная школа
13:45, 26 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
38
0
#Можга\n#Удмуртия\n#полезный город\n#школы\n#капремонт
Фото: пресс-служба администрации главы и правительства УР
38
0

Здание выросло на один этаж.

Можга. Удмуртия. В Можге после реконструкции открылась детская художественная школа имени А. К. Леонтьева. Как сообщил в соцсетях премьер-министр Удмуртии Ярослав Семёнов, здание выросло на один этаж.

Во время обновления в здании также провели перепланировку 1 и 2 этажей, утеплили полы на 1 этаже, выделили место и оборудовали гардероб, установили новые системы пожаротушения, видеонаблюдения, вентиляции, речевого оповещения, а также обновили отделку помещений.

Благодаря дополнительному этажу в школе появилось ещё три кабинета для занятий. Теперь их восемь. Это позволит расширить учебную программу. На следующий учебный год в плане — открытие ещё одной предпрофессиональной программы «Декоративно-прикладное искусство».

После нового года в школу вернутся ученики — больше 350 ребят. Напомним, в октябре глава Можги Эрик Уразов сообщал, что ремонт здания планируют завершить до конца 2023 года. Рабочие уложились в срок.

13:45, 26 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
38
0
#Можга\n#Удмуртия\n#полезный город\n#школы\n#капремонт