После реконструкции в Можге открылась детская художественная школа

Можга. Удмуртия. В Можге после реконструкции открылась детская художественная школа имени А. К. Леонтьева. Как сообщил в соцсетях премьер-министр Удмуртии Ярослав Семёнов, здание выросло на один этаж.

Во время обновления в здании также провели перепланировку 1 и 2 этажей, утеплили полы на 1 этаже, выделили место и оборудовали гардероб, установили новые системы пожаротушения, видеонаблюдения, вентиляции, речевого оповещения, а также обновили отделку помещений.

Благодаря дополнительному этажу в школе появилось ещё три кабинета для занятий. Теперь их восемь. Это позволит расширить учебную программу. На следующий учебный год в плане — открытие ещё одной предпрофессиональной программы «Декоративно-прикладное искусство».

После нового года в школу вернутся ученики — больше 350 ребят. Напомним, в октябре глава Можги Эрик Уразов сообщал, что ремонт здания планируют завершить до конца 2023 года. Рабочие уложились в срок.