На капитальный ремонт школы в Какможе выделено почти 119 млн рублей

Вавож. Удмуртия. В селе Какмож Вавожского района планируется капитальный ремонт школы. Определён подрядчик на выполнение работ. Соответствующая закупка опубликована на сайте государственного портала.

Капитальный ремонт должен начаться 1 апреля 2024 года. Окончание работ — 15 ноября 2025 года. Уже определён подрядчик, который выполнит ремонт за 118 888 876 рублей.

Другой участник аукциона предложил ещё более меньшую сумму — 104 999 830 рублей — однако он не победил по определённым параметрам.