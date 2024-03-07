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На капитальный ремонт школы в Какможе выделено почти 119 млн рублей

16:50, 07 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На капитальный ремонт школы в Какможе выделено почти 119 млн рублей
16:50, 07 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
142
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#капремонт
Фото: ИА «Сусанин»
142
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Работы должны завершиться до 15 ноября 2025 года.

Вавож. Удмуртия. В селе Какмож Вавожского района планируется капитальный ремонт школы. Определён подрядчик на выполнение работ. Соответствующая закупка опубликована на сайте государственного портала.

Капитальный ремонт должен начаться 1 апреля 2024 года. Окончание работ — 15 ноября 2025 года. Уже определён подрядчик, который выполнит ремонт за 118 888 876 рублей.

Другой участник аукциона предложил ещё более меньшую сумму — 104 999 830 рублей — однако он не победил по определённым параметрам.

16:50, 07 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
142
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#капремонт