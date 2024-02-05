В Глазове завершился капремонт бюро судебно-медицинской экспертизы

Глазов. Удмуртия. В Глазове капитально отремонтировали отделение бюро судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Начальник БУЗ УР «Бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ УР» Екатерина Белокрылова рассказала, что в здании не проводился ремонт с 1985 года. В результате помещение уже не соответствовало современным требованиям.

Капремонт длился около года. В здании полностью заменили инженерные сети и коммуникации, смонтировали новую вентиляционную систему, обновили кровлю и внутреннюю отделку помещений, а также установили новое оборудование. В конце января здание ввели в эксплуатацию.

Строительные работы провели за счет средств республиканского бюджета при поддержке правительства Удмуртии.