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В Глазове завершился капремонт бюро судебно-медицинской экспертизы

16:32, 05 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Глазове завершился капремонт бюро судебно-медицинской экспертизы
16:32, 05 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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0
#Глазов\n#Удмуртия\n#капремонт
Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии
40
0

Ремонт там не проводился более 35 лет.

Глазов. Удмуртия. В Глазове капитально отремонтировали отделение бюро судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии. 

Начальник БУЗ УР «Бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ УР» Екатерина Белокрылова рассказала, что в здании не проводился ремонт с 1985 года. В результате помещение уже не соответствовало современным требованиям.

Капремонт длился около года. В здании полностью заменили инженерные сети и коммуникации, смонтировали новую вентиляционную систему, обновили кровлю и внутреннюю отделку помещений, а также установили новое оборудование. В конце января здание ввели в эксплуатацию. 

Строительные работы провели за счет средств республиканского бюджета при поддержке правительства Удмуртии. 

16:32, 05 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
40
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#капремонт