День флага России: программа празднования в Ижевске

Куда пойти во вторник, 22 апреля, рассказывают корреспонденты «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. День государственного флага Российской Федерации отмечают в Удмуртии. Куда пойти во вторник, 22 августа, узнали корреспонденты «Сусанина».

Программа празднования:

- 6:30 - размещение полотнища (456 кв м.) на газоне набережной Ижевского пруда;

- 17:30-18:00 - сбор участников шествия с триколором и построение с флагом у здания Государственного Совета Удмуртии;

- 18:00-18:20 - начало шествия по маршруту от здания Госсовета Удмуртии - по улице Наговицына – по левой стороне Центральной площади – по правой стороне эспланады – по правой стороне площади у монумента «Навеки с Россией».

Площадка у монумента "Навеки с Россией"

- 18:20-18:40 - митинг на площадке у монумента «Навеки с Россией», торжественное поднятие Государственного флага Российской Федерации;

- 18:45 - спуск на набережную Ижевского пруда.

Площадки на набережной

- 18:00-19:30 - творческие и развлекательные площадки на набережной;

- 18:30-19:00 - любительский забег (дети дошкольного возраста и родители);

- 19:00 - старт мотопробега колонны байкеров;

- 19:20 - забег профессионалов (воспитанники детских юношеских спортивных школ по направлению легкая атлетика);

- 19:30-21:30 - молодежная лайт-дискотека на набережной. Площадка около Дома молодежи

- 15:00 до 19:00 в Республиканском доме народного творчества - Доме молодежи состоится акция «Российский триколор: знак мира и свободы». В программе мероприятия: фестиваль рисунков мелками на асфальте «Моя родина», аквагрим в виде триколора, чтение стихов о российском флаге, интеллектуальная игра «Три цвета русской славы», мастер-класс по изготовлению российского флага, тематическая концерт и интерактивная программа.

- В 10:00 в парковой зоне Удмуртского республиканского музея изобразительных искусств, пройдет рассказ-беседа об истории российского флага, символике цвета, важности и значении государственных символов России.

- В 11:00 и 16:00 в Национальном музее Удмуртии имени Кузебая Герда - экскурсия «Под российским трехцветным флагом», посвященная истории государственных символов России.

- В 13:00 в Зоопарке Удмуртии - конкурсно-игровая программа «Гордо реет флаг России», викторина, эстафета, флешмоб, квест «Триколор».

- В 14:00 в парке «Березовая роща» - флешмоб «Русь танцевальная», раздача ленточек триколор.

- С 17:30 до 18:30 на Центральной площади - информационно-просветительская акция «Символ свободы, единства и силы», раздача информационных буклетов и блиц-викторина по государственной символике России.

- В 17:30 в парке Космонавтов - праздничная программа «День Государственного флага Российской Федерации», игровая программа с аниматорами, мастер-классы по изготовлению сувениров.

- С 17:30 до 19:00 в сквере металлургов и на бульваре Воскресенского - развлекательная программа «День Государственного флага».

- С 17:30 до 19:00 в Летнем саду им. Горького - интерактивная игра «Государственные символы», флэшмоб, раздача закладок с историей российского флага.

- С 17:00 до 19:00 в сквере Победы около Вечного огня - акция к Дню российского флага, раздача информационных листовок о празднике «Гордо реет стяг державный», флаеров, викторина.

- В 19.00 в сквере около Удмуртской государственной филармонии - трансляция концерта Государственного театра танца «Казаки России».

Также мероприятия в этот день пройдут в образовательных учреждениях, библиотеках, клубах по месту жительства, во дворах многоквартирных домов.