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Центр цифрового образования открылся в ижевском лицее №25

10:00, 13 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Центр цифрового образования открылся в ижевском лицее №25
10:00, 13 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
331
0
#школьники\n#цифровизация\n#Ижевск
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
331
0

До 400 детей ежегодно смогут здесь бесплатно заниматься.

Ижевск. Удмуртия. В лингвистическом лицее №25 Ижевска открылся Центр цифрового образования IT-куб. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Центр построили благодаря федеральной субсидии в размере 18,7 млн рублей. На деньги приобрели высокотехнологичное оборудование и мебель.

«Закуплены ноутбуки, стационарные компьютеры, моноблоки, МФУ, видеокамеры, наушники, робототехнические наборы, 3D-принтер и 3D-сканер, шлемы виртуальной реальности», — отметила зампредседателя правительства республики Татьяна Чуракова.

Школьники от 8 до 17 лет будут изучать программирование на языке «Python»*, создавать мобильные приложения, работать с большими данными, и, в целом, развиваться. В Центре цифрового образования смогут бесплатно заниматься около 400 детей ежегодно.

Напомним, ранее на базе глазовской школы №11 открылся Кванториум.

* — Пайтон или Питон

10:00, 13 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
331
0
#школьники\n#цифровизация\n#Ижевск