В Глазове на базе школы №11 открылся школьный Кванториум

Глазов. Удмуртия. В Глазове на базе школы № 11 открылся второй в Удмуртии школьный Кванториум. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Удмуртской Республики.

Заниматься там смогут более 500 школьников Глазова. Под Кванториум выделили кабинеты на 3 этаже школы. На закупку оборудования было потрачено 20,7 млн рублей, это не считая затраты на ремонтные работы, брендирование помещений, покупку мебели.

«В технопарке обновлены кабинеты физики, химии, биологии, созданы хайтек-лаборатория и коворкинг-зона. Для занятий в школе были закуплены цифровые лаборатории, 3D-принтеры, фрезерные станки, ноутбуки, МФУ, спектрофотометр, аналитические весы, цифровые микроскопы, робототехнические наборы», – рассказывает министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.

Напомним, что первый в Удмуртии кванториум открылся в сарапульском лицее №18 в сентябре прошлого года.