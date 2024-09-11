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В Глазове на базе школы №11 открылся школьный Кванториум

17:55, 11 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
В Глазове на базе школы №11 открылся школьный Кванториум
17:55, 11 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
103
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#школа\n#Кванториум\n#учебный год
Фото: Пресс-служба Главы Удмуртской Республики
103
0

Более 500 учащихся школ Глазова смогут воспользоваться новым учебным пространством.

Глазов. Удмуртия. В Глазове на базе школы № 11 открылся второй в Удмуртии школьный Кванториум. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Удмуртской Республики.

Заниматься там смогут более 500 школьников Глазова. Под Кванториум выделили кабинеты на 3 этаже школы. На закупку оборудования было потрачено 20,7 млн рублей, это не считая затраты на ремонтные работы, брендирование помещений, покупку мебели.

«В технопарке обновлены кабинеты физики, химии, биологии, созданы хайтек-лаборатория и коворкинг-зона. Для занятий в школе были закуплены цифровые лаборатории, 3D-принтеры, фрезерные станки, ноутбуки, МФУ, спектрофотометр, аналитические весы, цифровые микроскопы, робототехнические наборы», – рассказывает министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.

Напомним, что первый в Удмуртии кванториум открылся в сарапульском лицее №18 в сентябре прошлого года.

17:55, 11 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
103
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#школа\n#Кванториум\n#учебный год